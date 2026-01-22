Cardinale a Milanello, più di una semplice visita: novità sul futuro del Milan

Cardinale si è rivisto a Milanello dopo tantissimo tempo, c’è un cambiamento in vista del futuro del Milan

Il nuovo corso del Milan sembra aver imboccato una strada ben definita. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la sensazione che circonda l’ambiente milanista è quella di un Gerry Cardinale — fondatore di RedBird Capital e proprietario del club — sempre più coinvolto e presente nelle dinamiche decisionali e operative della società.

Il progetto “standby” è pronto a decollare

Per anni, il progetto che l’imprenditore americano aveva in mente per il Diavolo è rimasto in una sorta di stato latente. Ragioni legate ai rigidi parametri di bilancio e alla necessità di mantenere delicati equilibri finanziari con il fondo Elliott (precedente proprietario e attuale creditore della società) hanno costretto la proprietà a muoversi con estrema cautela. Tuttavia, oggi lo scenario appare mutato: quel piano ambizioso che prevedeva un salto di qualità internazionale sembra finalmente vicino a concretizzarsi.

Una nuova struttura per il successo

Il maggiore coinvolgimento di Cardinale si riflette anche sulla gestione dell’area tecnica. Al centro di questo ecosistema troviamo figure chiave come Zlatan Ibrahimović, l’ex fuoriclasse svedese oggi consulente senior della proprietà, che mette la sua carismatica leadership al servizio dello sviluppo del club.

Sinergia tra bilancio e ambizione

L’obiettivo dei rossoneri non è più solo la sostenibilità economica, ma la trasformazione della squadra in una vera e propria media company globale. Per i milanisti, questo significa vedere una compagine capace di competere stabilmente ai vertici della Champions League, supportata da nuove infrastrutture e da una rosa competitiva.

Se finora il club ha operato con il freno a mano tirato per ragioni contabili, la fase due della gestione RedBird promette di essere più aggressiva. La visione di Cardinale per la compagine meneghina sta uscendo dal “cassetto” per diventare realtà, puntando a riportare stabilmente i rossoneri nell’élite del calcio mondiale attraverso un mix di competenza finanziaria e rafforzamento tecnico.