Cardinale, progetto incredibile per il futuro del Milan: intreccio con Galliani, due dirigenti a rischio? Ultime
Cardinale, pesante indiscrezione sul futuro societario del Milan svelato da Carlo Pellegatti: Galliani di ritorno, Furlani e Scaroni via?
Le recenti indiscrezioni lanciate da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube aprono scenari rivoluzionari per l’assetto societario del Milan. Al centro della vicenda c’è la volontà di Gerry Cardinale di “riaffrancarsi” definitivamente dal fondo Elliott, estinguendo il debito contratto al momento dell’acquisto del club.
Cardinale, il piano finanziario: 600-700 milioni per il “closing”
Secondo quanto ricostruito dal giornalista rossonero, RedBird sarebbe alla ricerca di investitori negli USA per raccogliere una cifra tra i 600 e i 700 milioni di euro. Questo capitale servirebbe a:
- Ripianare il Vendor Loan: Liquidare il prestito concesso da Elliott, eliminando l’influenza della famiglia Singer sulla gestione attuale.
- Nuova Holding con gli Yankees: Il progetto prevederebbe la creazione di una Newco (valutata circa 7 miliardi di dollari) in partnership con la famiglia Steinbrenner, proprietaria dei New York Yankees, che porterebbe un aumento di capitale significativo (vicino al miliardo di euro).
- Risorse per lo stadio: Parte dell’investimento sarebbe destinato a gettare le basi economiche per il nuovo stadio di proprietà, obiettivo prioritario di Cardinale.
Addio a Scaroni e Furlani? Il ritorno di Galliani
L’uscita di scena di Elliott comporterebbe un terremoto nel management di via Aldo Rossi. Pellegatti sottolinea come le posizioni di Paolo Scaroni (Presidente) e Giorgio Furlani (CEO), figure storicamente legate a Elliott, diventerebbero estremamente fragili in un Milan totalmente a trazione RedBird.
- La suggestione Galliani: In questo nuovo organigramma, si parla con insistenza del ritorno di Adriano Galliani. L’attuale dirigente svincolato rientrerebbe al Milan con un ruolo di CEO o garante della “milanità”, affiancato da un nuovo Consiglio d’Amministrazione di altissimo profilo.
- Il nuovo volto operativo: Per la gestione italiana, Cardinale avrebbe individuato in Andrea Calvelli (ex CEO dell’ATP) la figura ideale per rappresentare la proprietà sul territorio.