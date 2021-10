Carboni: «Messias? Penalizzato dall’infortunio ma aiuterà il Milan»

L’allenatore Guido Carboni si è espresso a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio su Messias. Ecco le sue parole

L’allenatore Guido Carboni si è così espresso a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini su Messias:

«L’ha penalizzato l’infortunio, ma lo scouting del Milan, in particolare Massara, ci vede lungo e ha pescato giovani anche dall’estero. Sono convinto che quando starà bene potrà dare una mano, il Milan è la squadra più europea d’Italia, giocano spumeggiante. In questo momento sono quelli che mi aggradano di più come mentalità e modo di affrontare le partite. Sono sicuro che Messias li aiuterà, soprattutto quando Diaz avrà una flessione. Può ritagliarsi una fetta importante».