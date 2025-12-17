Capuano esclude il Milan dalla lotta Scudetto: «I rossoneri hanno limiti strutturali. In vetta ci saranno Napoli e Inter»

Capuano, intervistato a Radio TuttoNapoli, ha parlato così della corsa Scudetto in Serie A, ma ha escluso il Milan di Allegri

Il giornalista Giovanni Capuano, intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, ha espresso il suo punto di vista sulla corsa Scudetto, analizzando lo stato di forma delle principali contendenti.

Secondo Capuano, la lotta per il titolo rimane essenzialmente un affare a due: “La corsa Scudetto resta Napoli-Inter”.

Capuano, corsa Scudetto a sole due corsie

Tuttavia, ha individuato un fattore chiave che potrebbe favorire i nerazzurri: “L’Inter è più abituata al doppio impegno”. Questa maggiore esperienza nella gestione delle energie tra campionato e coppe potrebbe rivelarsi un vantaggio decisivo.

Riguardo alle altre grandi squadre, Capuano è categorico: “Milan, Roma e Juve hanno limiti strutturali“, escludendole di fatto dal novero delle favorite per la vittoria finale.

Infine, il giornalista ha mandato un messaggio chiaro al club partenopeo, indicando la condizione necessaria per competere fino alla fine: “Il Napoli deve ritrovare compattezza“.