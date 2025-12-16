Thiago Silva è il rinforzo perfetto per Allegri? L’analisi sulle necessità del Milan e… della difesa rossonera

Thiago Silva può essere il rinforzo perfetto per Allegri? Tre motivi per dire di sì. Il difensore è la risposta alle necessità rossonere

Fanno dei giri immensi e poi… Da settimane, nell’ambiente rossonero, non si fa che parlare del possibile quanto romantico ritorno di Thiago Silva al Milan. Una pista che sembrava non percorribile rischia di accendersi con l’apertura del calciomercato invernale. Il club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un difensore centrale di esperienza internazionale, duttile e con grandi doti di leadership, requisiti che Thiago Silva soddisfa pienamente.

Come confermato da Fabrizio Romano e dai media brasiliani, Thiago Silva ha deciso di lasciare il Fluminense con effetto immediato, lasciando scadere il proprio accordo che scade il 31 dicembre 2025. Il difensore sarà dunque disponibile a parametro zero sin da subito. Thiago ha preso questa decisione per lanciarsi verso una possibile convocazione con il Brasile per i Mondiali 2026 e la sua priorità è un ritorno in Europa per avvicinarsi alla famiglia. La pista Milan, come riportava La Repubblica, è concreta e si starebbe già parlando di un contratto di sei mesi, sino al 30 giugno 2026, già pronto.

Thiago Silva, tre fattori per dire di sì

Come analizzato da Calciomercato.com, sono diversi i fattori che lo rendono un rinforzo perfetto per la retroguardia di Massimiliano Allegri. In primis, la sua duttilità tattica: Thiago Silva si esprime in maniera diligente sia in un pacchetto difensivo a tre (come centrale in cabina di regia o braccetto) che a quattro, come centrale sia a destra che a sinistra. Questa versatilità lo ha reso uno dei difensori più completi degli ultimi quindici anni. Il secondo fattore è la sua esperienza internazionale: la sua carriera tra Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea, con i lunghi anni vissuti sui grandi palcoscenici europei, lo ha reso un leader e una guida perfetta per la difesa rossonera.

Il terzo fattore è la sua leadership e il carisma, fondamentali fuori e dentro il campo. Il carisma di Thiago Silva farebbe al caso del Milan: una guida in mezzo alla retroguardia e una persona da seguire in ogni allenamento. Infine, c’è da considerare la sua conoscenza dell’ambiente rossonero (dal 2009 al 2012) e il fatto che conosca perfettamente anche Allegri, l’allenatore che lo ha guidato allo Scudetto nel 2011.

Due fattori in più per portare a dama un affare a parametro zero, nel quale il club di Via Aldo Rossi dovrebbe solamente pagare lo stipendio al difensore centrale verdeoro. Un difensore così pronto farebbe al caso del Milan, e Thiago Silva, in grado di giocare ad alto livello, potrebbe ripercorrere le orme di Luka Modric, diventato un punto fermo della squadra di Allegri anche a 40 anni.