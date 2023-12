Capuano sul Milan: «La retroscessione in Europa League non è un successo. Pioli…». Le parole del giornalista sui rossoneri

Antonio Capuano ha analizzato il bilancio del Milan dopo l’ultima giornata di Champions League. Ecco le parole del giornalista ai microfoni di derbyderbyderby.it:

«Allora proveremo a dire che Inzaghi ha mancato un obiettivo importante e alla portata fallendo il primo posto nel girone e che la retrocessione del Milan in Europa League quello è (una retrocessione) e non un successo. Ma anche che Pioli starà pure antipatico ai milanisti e però spalle al muro trova sempre una via d’uscita. Dunque, merita un Pioli In e basta, almeno questa volta. E Inzaghi merita una critica e non solo applausi. Come ad Allegri va riconosciuto il lavoro che sta facendo con una Juventus di medio livello senza rinfacciargli per partito preso che l’estetica non è il massimo»