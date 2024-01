Capuano: «Pioli ha la squadra in mano, ma ha colpe con lo staff». Le sue parole sui rossoneri, vittoriosi a Empoli

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Giovanni Capuano ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni.

CAPUANO – «Il Milan ha vinto 5 delle ultime 6 partite giocate (in tutte le competizioni). Cosa significa? Che la squadra non è così male come si è raccontata nei due mesi della crisi e che Pioli continua ad averla in mano. Ha colpe con lo staff per la questione infortuni, ma non esiste una ragione per mandarlo via a stagione in corso»