Capuano: «C’è solo una cosa che si salva nel Milan visto ieri». Il suo commento su Twitter dopo la sfida con la Salernitana

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Giovanni Capuano ha commentato così la sfida tra Salernitana e Milan. La sua analisi.

CAPUANO – «Della prestazione del Milan a Salerno non si salva quasi nulla tranne, forse, Jovic che sta diventando una punta di scorta funzionale. Punto recuperato nel finale ma vette della classifica che rischia di allontanarsi ulteriormente. Infortunio muscolare per Tomori. No comment»