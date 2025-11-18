Capitano Milan, Allegri ha le idee chiarissime: con l’eventuale addio di Maignan sarà lui ad indossare la fascia nella prossima stagione

Connect with us

Capitano Milan, Massimiliano Allegri ha le idee molto chiare: se dovesse partire Maignan la fascia verrà indossata da Leao nella prossima stagione

Il futuro del Milan potrebbe vedere Rafael Leão indossare la fascia di capitano, un ruolo che sancirebbe la sua definitiva leadership all’interno del club. L’ipotesi si fa concreta in vista della stagione 2026-27, soprattutto se il portiere Mike Maignan dovesse lasciare i rossoneri.

Capitano Milan, la scelta di Allegri e la fiducia del club su Leao

La mossa è stata anticipata da Massimiliano Allegri. Il tecnico, infatti, ha già scelto Leão come vice capitano della squadra, una decisione che testimonia la profonda fiducia riposta nel talento portoghese.

Allegri, evidentemente, vede in Rafa non solo il campione in grado di fare la differenza in campo, ma anche il leader carismatico capace di rappresentare la squadra.

Leao, milanista nel DNA

Leão, arrivato a Milano nel 2019, è ormai considerato un “milanista nel DNA” e un punto fermo del progetto tecnico. Se Maignan, attuale capitano, dovesse fare le valigie al termine del contratto o per una cessione, il naturale successore designato da Allegri per la stagione 2026-27 sarebbe proprio l’attaccante.

Il portoghese, pur giovane, è ritenuto pronto per questa responsabilità, un segno che il Milan intende costruire il proprio futuro attorno al suo numero 10. Il passaggio di consegne rappresenterebbe l’apice della sua evoluzione da giovane promessa a simbolo indiscusso del Diavolo.

