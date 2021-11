Capello: «Vittoria meritata del Milan contro la Roma. Vlahovic? Vi dico»

Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1, ecco le sue parole su Milan e Vlahovic

ROMA-MILAN – «Vittoria meritata da parte degli uomini di Pioli. La Roma è stata anche pericolosa in avanti ma il Milan mi è sembrata più squadra. Ibrahimovic è tornato ad essere protagonista»

RIGORE IBRA – «In Italia si arbitra in questa maniera. La mia battaglia da sempre dice che il calcio è battaglia e contatto. La mia proposta è sempre stata quella di mettere un ex calciatore vicino al VAR per capire la dinamica e aiutare”. E ancora: “Il Milan in 11 ha dominato ha avuto il controllo della partita. Quando sono rimasti in 10 si sono abbassati».

VLAHOVIC – «Sarebbe utile sia al Milan che alla Juventus. Deve migliorare ma è forte. Un giocatore con una potenzialità enorme. Non so se rimarrà in Italia».