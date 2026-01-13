Capello lancia l’allarme e avvisa il Milan sul quarto posto: non è così scontato! Parole. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il momento del Milan finisce sotto la lente d’ingrandimento degli esperti, e le parole non sono tenere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport (celebre fonte dell’intervista), l’ex tecnico Fabio Capello, leggenda della panchina e opinionista dal giudizio sempre tagliente, ha lanciato un monito severo ai rossoneri. Secondo il “Don Fabio” nazionale, il Diavolo rischia seriamente di scivolare fuori dalla zona Champions League se non cambierà immediatamente rotta, mettendo a repentaglio l’obiettivo minimo del quarto posto.

L’analisi di Capello sul turnover di Massimiliano Allegri

Al centro del dibattito c’è la gestione tecnica di Massimiliano Allegri. L’attuale allenatore del Milan, stratega livornese noto per la sua filosofia pragmatica e la gestione dei ritmi di gara, è stato criticato per un turnover apparso eccessivo nell’ultima uscita. Capello ha analizzato con durezza l’atteggiamento della squadra: “Forse Max ha esagerato con i cambi, ma è mancata la cattiveria“. Il problema, secondo l’ex tecnico, non è solo chi scende in campo, ma l’atteggiamento passivo di una compagine che “rincula” e aspetta l’avversario fino a subire il colpo decisivo, come accaduto contro la Fiorentina.

Singoli in difficoltà: il caso Estupinan

Oltre alle scelte tattiche, sono finite sotto accusa le prestazioni individuali. Un nome su tutti ha deluso le aspettative: Pervis Estupinan. Il terzino ecuadoregno, esterno di spinta arrivato per dare dinamismo alla fascia sinistra, è apparso totalmente fuori fase. Capello ha sottolineato un errore imperdonabile commesso dal giocatore: un passaggio orizzontale che ha regalato palla a Gudmundsson, mettendo a rischio il risultato. “L’ho visto in grande difficoltà anche nelle giocate semplici“, ha sentenziato l’ex allenatore, evidenziando come la fortuna abbia salvato il difensore da un errore che poteva costare carissimo.

Il compito di Igli Tare e il futuro del club meneghino

In questo scenario di incertezza, il ruolo di Igli Tare diventa fondamentale. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente dal fiuto internazionale specializzato nella ricostruzione di rose competitive, dovrà lavorare fianco a fianco con Allegri per riportare ordine nello spogliatoio. La missione di Tare è quella di puntellare una rosa che, al momento, sembra soffrire psicologicamente i momenti di pressione.

I tifosi del Diavolo sperano che il binomio Tare-Allegri riesca a trovare la chiave per invertire la tendenza. La corsa all’Europa non aspetta, e i rossoneri non possono più permettersi passi falsi o cali di concentrazione come quelli visti recentemente. La strada per il riscatto passa dalla solidità difensiva e da una ritrovata fame di vittoria.