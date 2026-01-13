Leao Milan, portoghese in dubbio per Como. Le ultime sulle condizioni. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara alla delicata trasferta contro il Como, ma l’attenzione in casa rossonera è tutta rivolta alle condizioni di Rafael Leao. Secondo quanto riportato dalle ultime fonti vicine a Milanello, la presenza dal primo minuto dell’attaccante portoghese, esterno sinistro dalla velocità funambolica e dal dribbling fulminante, non è affatto scontata. Il numero 10 del Diavolo sta infatti lottando con un fastidio all’adduttore che sta tenendo con il fiato sospeso l’intero ambiente.

Prudenza medica per evitare la pubalgia

Lo staff sanitario della società meneghina ha predicato calma estrema. L’obiettivo principale è evitare che questo lieve affaticamento possa degenerare in una fastidiosa pubalgia, un infortunio che rischierebbe di compromettere la stagione del calciatore. Per questo motivo, la massima prudenza è la parola d’ordine che circola nei corridoi del centro sportivo. Massimiliano Allegri, allenatore esperto nella gestione delle risorse umane e grande stratega dei momenti stagionali, sta valutando insieme ai medici se rischiare il fuoriclasse lusitano dal primo minuto o preservarlo per il finale di gara.

L’importanza di Leao nel gioco di Allegri

Nonostante i problemi fisici, rinunciare a Rafael Leao è un’impresa ardua per il Milan. Il talento portoghese ha già messo a referto ben 7 gol in questa Serie A, dimostrando di poter essere decisivo e letale negli spazi aperti anche quando non è al top della condizione. Allegri lo porterà sicuramente in panchina allo Stadio Sinigaglia, ma non è escluso un colpo di scena dell’ultimo minuto: se le risposte negli allenamenti di rifinitura saranno positive, il tecnico livornese potrebbe decidere di schierarlo titolare per scardinare la difesa dei Lariani.

Il nuovo corso firmato Tare e Allegri

Questo clima di attesa si inserisce in un contesto di grande fermento per il club rossonero. Il nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, dirigente di respiro internazionale e profondo conoscitore del mercato europeo, sta lavorando a stretto contatto con l’allenatore per blindare lo spogliatoio e garantire che la squadra resti concentrata sull’obiettivo scudetto. La sintonia tra Tare e Allegri sarà fondamentale per gestire casi spinosi come quello di Leao, bilanciando le necessità di classifica con la tutela del patrimonio tecnico del Diavolo.

In un campionato così competitivo, ogni scelta può essere determinante. Resta da capire se prevarrà la linea della cautela o se il Milan deciderà di affidarsi immediatamente alla sua stella più luminosa per continuare la scalata verso il vertice.