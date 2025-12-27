Capello parla così delle difficoltà del Milan: dalla difesa granitica ai troppi gol subiti. L’analisi dell’ex tecnico rossonero

Capello, intervistato a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così delle difficoltà del Milan di Allegri: la sua analisi

In un’intervista senza filtri concessa a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato il momento delicato del Milan, puntando il dito sulle lacune mostrate nelle ultime uscite. Secondo l’ex allenatore rossonero, la squadra di Massimiliano Allegri deve necessariamente «resettare» dopo la spedizione di Riad: «Se prendi così tanti gol, non puoi battere nemmeno le squadre alla portata», ha sentenziato Capello, evidenziando come la solidità difensiva, marchio di fabbrica del tecnico livornese, sia venuta meno.

L’analisi di “Don Fabio” si concentra in particolare sul calo del centrocampo, orfano del miglior Modric e penalizzato dall’assenza di Rabiot. Senza il loro filtro, la difesa è rimasta scoperta, perdendo quella protezione che permetteva di vincere le partite di «corto muso». Oltre alla fragilità arretrata, Capello sottolinea l’assenza di un vero centravanti capace di garantire pericolosità costante, un limite che sta pesando enormemente sulla produzione offensiva del Diavolo.

Capello, la critica alla gestione e il monito per il Verona

Capello non ha risparmiato critiche nemmeno sulla gestione del recente Napoli-Milan, dove ha visto una squadra poco convinta e quasi desiderosa di «liberarsi dell’impegno». Un atteggiamento che non è piaciuto all’ex tecnico, il quale ha bacchettato anche Allegri per non aver schierato la formazione migliore: «Un allenatore vuole far sentire tutti coinvolti, però…».

In vista della sfida di domani contro l’Hellas Verona, il messaggio di Capello è chiaro: con il Milan al secondo posto e senza l’impegno delle coppe europee, non ci sono più scuse per mancare l’appuntamento con la vittoria. La squadra deve ritrovare quella determinazione feroce e quell’equilibrio tattico che sembrano essersi smarriti nelle ultime settimane.