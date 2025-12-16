Capello analizza così il Milan: «Squadra strana, ma per lo Scudetto i rossoneri hanno un grande vantaggio»

Capelli parla così del Milan di Allegri. Dal pareggio contro il Sassuolo alla corsa Scudetto: le parole dell’ex tecnico rossonero

Fabio Capello, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo pensiero sul Milan di Allegri, inserito nella corsa Scudetto insieme a Inter, Napoli e Roma. Capello definisce il Milan una “squadra strana”: i rossoneri mostrano la tendenza a “soffrire con avversarie che sulla carta dovrebbe dominare”, non mantenendo la stessa concentrazione e attenzione che invece sfoggiano contro le big. Questa incostanza li sta portando a “perdere punti importanti”.

L’ex tecnico ha poi toccato l’argomento arbitrale, esprimendo forte critica sul gol annullato a Pulisic contro il Sassuolo: “È qualcosa che succede solo in Italia, con questi arbitri e Var che capiscono poco di calcio. Non è balletto, in cui alla prima spinta si fischia fallo”. Tuttavia, pur condannando l’episodio, Capello ha analizzato il gioco: il possesso palla contro il Sassuolo è stato “sterile, troppo laterale, noioso”.

Capello, La corsa Scudetto: Il grande vantaggio dell’assenza dalle coppe

Nonostante le difficoltà, Capello vede il Milan in pole position per il titolo. La chiave di volta è un fattore esterno che “sorride al Milan”: l’assenza dagli impegni al di fuori del campionato.

Capello ritiene che molto dipenderà dai risultati che le dirette concorrenti – Inter, Napoli e Juventus in Champions League, e la Roma in Europa League – otterranno nelle coppe. Sotto questo aspetto, la favorita resta il Milan: avere la possibilità di preparare ogni partita concentrandosi “solo il campionato, senza competizioni europee, Supercoppa o Coppa Italia, è un grandissimo vantaggio”.