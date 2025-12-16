Bucchioni rivela cosa manca al Milan. Il pareggio con il Sassuolo e una soluzione che può arrivare dal mercato

Bucchioni parla del Milan di Allegri dopo il pareggio contro il Sassuolo. E sul mercato deve arrivare la soluzione: le sue parole

Il pareggio del Milan contro il Sassuolo ha riportato alla luce i momenti di difficoltà che i rossoneri incontrano spesso contro le squadre teoricamente meno quotate. Enzo Bucchioni, intervenuto a Maracanà su TMW Radio, ha osservato che oggi il vecchio adagio “clamoroso al Cibali” non vale più, in quanto il livello tattico di tutte le squadre, comprese le neopromosse, è notevolmente cresciuto, rendendo ogni partita difficile. Per Bucchioni, il Milan sta pagando una mancanza cronica: quella di un centravanti di peso, assenza che si protrae “da troppo tempo”.

Contro squadre come il Sassuolo, emerge non solo la necessità di un finalizzatore, ma anche un deficit di determinazione che, unito alle difficoltà in fase difensiva su cui Allegri sta lavorando, porta a risultati inattesi come il recente 2-2.

Bucchioni, La soluzione del mercato e l’aiuto delle coppe

Nonostante le battute d’arresto, Bucchioni ritiene che il Milan sia una squadra “da Scudetto”. La sua previsione è ottimista: i rossoneri, infatti, in primavera gioveranno dell’assenza delle coppe europee, potendo concentrare tutte le energie sul campionato. Tuttavia, il giornalista è categorico sulla necessità di intervenire sul mercato per correggere il problema principale. Il Milan ha bisogno di un centravanti a gennaio, perché acquistandolo “gran parte dei problemi li risolve” e può così affrontare il girone di ritorno con le carte in regola per puntare al titolo.