Capello svela: «Feci i complimenti a Maldini dopo quell’operazione di mercato». Il retroscena raccontato dall’ex tecnico

Fabio Capello ha parlato così a La Gazzetta dello Sport di Olivier Giroud.

GIROUD – «Se se sono sorpreso? La verità? No, per niente. Feci i complementi agli amici Maldini e Massara quando lo presero: è il giocatore giusto per quel ruolo lì».