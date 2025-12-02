Capello parla così dell’impatto di Allegri sul mondo Milan. Poi, svela ciò che è mancato lo scorso anno: le sue parole

Capello torna a parlare di Massimiliano Allegri e del suo lavoro al Milan. L’ex tecnico rossonero svela ciò che mancava lo scorso anno

Fabio Capello, intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, ha espresso sorpresa per l’ottimo avvio di stagione del Milan, nonostante la sua fiducia nelle capacità di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico non si aspettava che Allegri riuscisse a “entrare nella testa dei giocatori così velocemente,” soprattutto dopo le difficoltà di posizionamento e difesa riscontrate l’anno scorso. Capello ha sottolineato che Allegri è riuscito a dare un ordine e un equilibrio fondamentali alla squadra. La differenza, oltre al lavoro del tecnico, è data anche da centrocampisti come Rabiot e Modric, visti come “un filtro determinante che era mancato nell’anno precedente”.

Questo rinnovato equilibrio tattico è alla base della filosofia vincente che Capello condivide pienamente.

Capello e il Ruolo Leao: Fiducia e La Nuova Responsabilità di Rafael

Riguardo alla difesa, Capello sposa in pieno il pensiero di Allegri: “Vince chi subisce meno gol, non chi segna di più,” anche se ammette che il reparto offensivo di Milan e Napoli può migliorare. Il giudizio si concentra poi su Rafael Leao. Inizialmente visto “a disagio nel ruolo di centravanti,” i gol hanno portato fiducia al portoghese, convinto da Allegri: “nelle ultime due partite l’ho visto davvero più sciolto, libero, allegro.” Questo nuovo ruolo lo rende anche più fresco atleticamente, non dovendo rientrare in difesa. Tuttavia, è allo stesso tempo “responsabilizzato,” consapevole di dover essere “più cinico che mai” in area.

