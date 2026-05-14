Caos in casa Milan, è rottura totale tra Allegri e Ibrahimovic! Ecco i motivi della lite tra i due

Caos in casa Milan, è rottura totale tra Allegri e Ibrahimovic! Ad aprile lite furibonda tra i due che ha raffreddato i rapporti: ecco il motivo

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, i rapporti tra Allegri e Ibrahimovic sono ormai inesistenti dopo una lite furibonda che sarebbe avvenuta dopo la sconfitta del Milan in casa del Napoli all’inizio di aprile. La discussione, che ha visto un duro confronto verbale tra i due, ha avuto come detonatore una questione apparentemente minore: la scelta del terzo portiere da inserire nella rosa per la prossima stagione. Tuttavia, dietro quella discussione ci sarebbero motivi ben più profondi e legati a dinamiche interne al club.

Il malcontento di Allegri è cresciuto con il passare del tempo. Il tecnico rossonero, che era riuscito a ricompattare lo spogliatoio dopo una stagione difficile e a portare la squadra al secondo posto in classifica, ha scoperto che Zlatan Ibrahimovic aveva colloqui frequenti con Antonio Cassano, uno dei principali detrattori di Allegri. Questo ha infastidito il tecnico livornese, che ha sempre cercato di mantenere un ambiente di lavoro sereno e focalizzato sugli obiettivi comuni.

A complicare ulteriormente la situazione sono state le telefonate di Ibrahimovic ad alcuni giocatori come Leao e Fofana, durante le quali il veterano svedese avrebbe dato loro consigli tattici, intromettendosi nelle dinamiche dello spogliatoio e nel lavoro quotidiano di Allegri. Questo atteggiamento ha provocato delusione nel tecnico, che ha visto minata la propria autorità all’interno del gruppo.

Un altro fattore che ha contribuito alla rottura è stato il mercato di gennaio, che ha deluso le aspettative del tecnico. Nonostante le difficoltà della squadra, la dirigenza non è riuscita a portare rinforzi significativi, alimentando il malcontento di Allegri e la frustrazione per il mancato supporto nel rafforzare la squadra in un periodo delicato.

La lite di aprile ha quindi rappresentato il culmine di una serie di tensioni che avevano minato il rapporto tra Allegri e Ibrahimovic, con il tecnico che ora sembra pronto a prendere le distanze dall’attaccante svedese. La situazione al Milan potrebbe quindi essere destinata a evolversi, con una frattura che potrebbe avere ripercussioni sia sul piano sportivo che sull’ambiente interno alla squadra.

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