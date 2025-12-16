Cannavaro svela il suo pronostico: «Scudetto? All’Inter, perché sono scaramantico. Attenzione al Milan di Allegri»

Cannavaro, intervistato dal Corriere dello Sport, ha parlato così della corsa Scudetto tra Inter, Napoli e Milan. Le parole dell’ex difensore

Fabio Cannavaro, intervistato da Il Corriere dello Sport, ha espresso il suo parere sulla lotta al vertice della Serie A, rivelando un pronostico velato e un avvertimento per le contendenti.

Alla domanda su chi vincerà lo Scudetto, Cannavaro ha risposto: “Napoli. Anzi no siamo scaramantici, dico Inter.” Ha giustificato la scelta sui nerazzurri citando una rosa “leggermente superiore”. Tuttavia, l’ex calciatore ha voluto sottolineare la forza del Napoli, che “con tutti gli infortuni, decisamente troppi, è lì,” evidenziando la capacità di Antonio Conte di mantenere la squadra sempre in alto.

Cannavaro, L’avvertimento sul Milan e l’elogio a Buongiorno

Cannavaro ha poi lanciato un avvertimento importante alle battistrada, citando il Milan: “E poi occhio a Allegri perché il Milan senza coppe è molto, molto pericoloso.”

Tra i difensori del campionato, Cannavaro ha espresso la sua preferenza per il centrale del Torino: “Buongiorno. Perché salva le situazioni. E questo se fai il difensore è fondamentale, poi con Conte è cresciuto ancora.”

Riguardo alla Supercoppa, Cannavaro ha criticato la formula (“che non mi fa impazzire”) ma non vede una favorita, dando chance al Napoli: “Il Napoli ce la può fare.”

Infine, l’ex calciatore ha difeso fermamente Antonio Conte per i risultati ottenuti in un momento di emergenza: “Ripeto: nonostante tutta l’emergenza Conte sta sempre lì. E questo qualcosa vorrà dire. Faccio fatica a comprendere le critiche, davvero. Posso capire che il Napoli soffra i tanti impegni, ma i risultati parlano. Le chiacchiere lasciano il tempo che trovano, Antonio è Antonio.”