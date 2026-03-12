Camarda, l’estate del bivio: tra il rinnovo quinquennale e il futuro dopo Lecce. La strategia del Milan

Camarda, la prossima sarà l’estate delle decisioni quasi definitive: dal rinnovo quinquennale con il Milan al possibile prestito

Il 10 marzo 2026 ha segnato una tappa fondamentale per la carriera di Francesco Camarda: il talento rossonero ha compiuto 18 anni. Come sottolineato da TMW, questo traguardo non è solo simbolico, ma apre scenari contrattuali decisivi. Essendo diventato maggiorenne, Camarda può ora firmare un accordo quinquennale, superando il limite del triennio imposto ai minorenni. Sebbene il contratto attuale scada nel 2028 (rinnovato prima del prestito al Lecce), il Milan valuta di blindare ulteriormente il classe 2008 per allontanare le sirene estere e programmare il suo rientro alla base.

Camarda e la palestra Serie A: il rientro dall’infortunio per convincere Allegri

L’esperienza a Lecce è stata, finora, formativa ma complessa. Sotto la guida di Di Francesco, Camarda ha raccolto 17 presenze (634 minuti) e un solo gol contro il Bologna. Il salto dalla Primavera alla massima serie è stato impattante: il confronto fisico con difensori esperti ha messo a dura prova un corpo ancora in pieno sviluppo.

Attualmente fermo per un’operazione alla spalla avvenuta il 28 gennaio, il ragazzo tornerà in campo entro fine stagione prima di rientrare a Milano. Per il futuro, l’esempio citato è quello di Pio Esposito: un percorso di crescita graduale, senza bruciare le tappe, per permettere al talento di sbocciare definitivamente senza le pressioni eccessive di San Siro.