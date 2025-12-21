Callegari analizza così le eliminazioni dalla Supercoppa di Milan e Inter: le parole del giornalista

Callegari, a Mediaset, parla così del Milan di Allegri e dell’Inter di Chivu dopo le rispettive eliminazioni dalla Coppa Italia

La spedizione in Arabia Saudita si è trasformata in un amaro ritorno anticipato per il Milan. La squadra guidata da Massimiliano Allegri è stata eliminata nella semifinale di Supercoppa Italiana dal Napoli, abbandonando il primo trofeo stagionale tra le polemiche. Sebbene anche l’Inter di Chivu sia caduta contro il Bologna, il peso del fallimento rossonero sembra essere decisamente superiore secondo l’opinione pubblica. La squadra non è riuscita a imporre il proprio gioco, apparendo scarica e tatticamente in balia dell’avversario per larghi tratti del match.

Intervenendo negli studi di Sport Mediaset, il giornalista Massimo Callegari è stato netto nel giudicare il momento dei rossoneri. Secondo il commentatore, il divario mostrato sul campo contro i partenopei è un segnale d’allarme preoccupante che va ben oltre il singolo torneo. La preoccupazione maggiore riguarda la tenuta mentale della squadra di Allegri, che in un appuntamento così prestigioso ha mostrato lacune strutturali e una differenza di passo evidente rispetto alla concorrenza, mettendo in discussione le certezze acquisite in campionato.

Callegari, Preoccupazione per il prosieguo della stagione

«Quale tra le due milanesi ha deluso di più? Io dico il Milan», ha sentenziato Callegari, sottolineando come la sconfitta contro il Napoli abbia evidenziato una forbice tecnica troppo ampia. Per Massimiliano Allegri si apre ora una fase delicata: il tecnico dovrà essere bravo a ricompattare l’ambiente dopo una trasferta fallimentare e a ritrovare quella solidità necessaria per non perdere terreno anche in Serie A. Il ridimensionamento subito in Supercoppa impone una reazione immediata per evitare che il contraccolpo psicologico comprometta il resto del 2026.