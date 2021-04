Calhanoglu, l’Europa chiama: rinnovare diventa ancora più difficile, dato che non si tratterebbe di una chiamata da poco ma da top club

Come riporta questa mattina Gazzetta dello sport, si tratterebbe del Psg, club attualmente in semifinale di Champions League, il quale, secondo la rosea vorrebbe comunque attendere l'esito della competizione europea, prima di programmare la prossima stagione.

MILAN- Situazione di stallo in casa Milan, l’unica cosa che cambia è il tempo a disposizione per firmare, il quale giorno per giorno si riduce sensibilmente. Le parti sono ferme come sempre: 4 milioni di euro offerti dal Milan, 5 la richiesta da parte del giocatore.