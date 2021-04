Milan, ecco il dopo Calhanoglu: «Chiesti 40 milioni, i rossoneri lo vogliono»

Continua l’aria di incertezza intorno al rinnovo di Hakan Calhanoglu con il Milan. I rossoneri intanto cercano il sostituto

Il Milan non è sicuro di poter contare su Hakan Calhanoglu in vista della prossima stagione. La trattativa per il rinnovo del trequartista turco infatti non si sblocca ed i rossoneri sono alla ricerca di un possibile sostituto. Uno dei desideri sarebbe Rodrigo De Paul.

Del giocatore dell’Udinese ha parlato Diego Armando Maradona Jr ai microfoni di Radio Marte: «Lascerà l’Udinese a fine anno, non è una diceria. È una cosa sicura. L’Udinese sta già cercando un giocatore in quel ruolo. L’addio è certo.So di un interessamento fortissimo dell’Inter: lo vuole. Anche il Milan è seriamente sul ragazzo. Restano due cose ancora da chiarire: l’Udinese non lo regala, servono 40 milioni.»