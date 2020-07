Calhanoglu ha parlato al termine della gara vinta dal Milan contro il Bologna questa sera, un endorsement a Stefano Pioli

Intervistato da DAZN al termine di Milan-Bologna, Hakan Calhanoglu ha parlato al termien del match vinto contro il Bologna:

«Sono contento, ho giocato tante partite con lo stesso modulo e in una posizione che sento mia. Abbiamo giocato da squadra. Non è facile giocare ogni due giorni, abbiamo le gambe stanche ma oggi abbiamo mostrato il nostro cuore e la nostra mentalità. Abbiamo creato diverse occasioni e vinto la partita. Sono cambiato tanto, ma il mister mi ha lasciato libero senza “incasinarmi”; mi parla spesso e io gioco anche per lui. E’ una persona molto importante per tutti noi, siamo contenti di avere un tecnico come lui».