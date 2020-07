Milan-Bologna 5-1, le pagelle rossonere: Ante Rebic devastante

Primi gol per Saelemaekers, Bennacer e Calabria ma il dominatore assoluto è il croato che spacca la difesa del Bologna; le nostre pagelle

Donnarumma 6: Cresimato da Tomiyasu senza possibilità di appello, inoperoso nel resto della gara finché non lo sollecita Kjaer con quel retropassaggio scriteriato.

Calabria 7: Preciso in fase di appoggio, attento in fase difensiva, propositivo in fase offensiva; finalmente una prestazione positiva culminata con il gol del 5-1.

Kjaer 6: Rimedia un’ammonizione evitabile e nel finale alleggerisce con troppa sufficienza un pallone a Donnarumma che, con un altro punteggio, poteva costar caro. Si fa perdonare andando a rimediare su un errore in appoggio del portiere rossonero nel finale.

Romagnoli 5,5: Troppo leggero nell’affrontare Tomiyasu sul gol; unica sbavatura che per fortuna non è determinante..

Theo Hernandez 7: Segue a rimorchio e sforna subito l’ennesimo assist della sua stagione. Annulla Orsolini e si propone costantemente sulla sinistra.

Bennacer 7: Da quando fa il mediano destro ha alzato il livello della qualità nelle giocate in maniera impressionante; il gol è il giusto premio per la sua crescita (dal 78′ Biglia sv).

Kessié 7: Dominatore incontrastato della mediana; se c’è un pallone vagante, diventa suo e solo il palo gli nega il quarto gol consecutivo.

Saelemaekers 6,5: Griffa il suo primo gol italiano leggendo alla grande il velo di Ibrahimovic (dal 62′ Bonaventura 6: Affina l’intesa con Rebic in una partita che, al momento del suo ingresso, era ormai decisa).

Calhanoglu 6,5: Stranamente precipitoso al tiro in ben due occasioni finché Skorupksi non gli spalanca la porta per il raddoppio (dal 62′ Krunic 6: Provato da esterno alto a destra, posizione non esattamente nelle sue corde, tutto sommato se la cava arrivando addirittura al tiro).

Rebic 8: Presente in tutte le azioni offensive, dal mal di testa che fa venire a Danilo sull’1-0 a tutti gli strappi che mandano il tilt la difesa felsinea finché non produce la gemma del 4-1. Mattatore assoluto (dal 82′ Colombo sv).

Ibrahimovic 7: Il suo velo per Saelemaekers meriterebbe il +1 al fantacalcio. +1 che arriva quando offre a Rebic la palla del 4-1 (dal 62′ Rafael Leao 6,5: Si fa vedere al tiro in un paio di circostanze ma è l’assist a Calabria la ciliegina sulla sua prova).

All. Pioli 7,5: Il Milan è la squadra che, post lockdown ha fatto più punti insieme all’Atalanta esprimendo condizione atletica straripante e un gioco scoppiettante. Cos’altro serve per dimostrare il gran lavoro di questo allenatore?

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupksi 5; Tomiyasu 6,5 (dal 60′ Mbaye 6), Danilo 4,5 (dal 60′ Corbo 6), Denswil 5, Dijks 6; Poli 5, Dominguez 6 (dal 60′ Baldursson 6); Orsolini 4,5 (dal 75′ Skov Olsen 6), Soriano 6 (dal 75′ Svamberg 6), Sansone 5; Santander 5,5. All. Mihajlovic 5.