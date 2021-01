Calhanoglu, il possibile rinnovo fa dimenticare l’infortunio: c’è attesa

Calhanoglu, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per le sorti del suo contratto e del suo futuro, al momento prossimo alla scadenza

Calhanoglu, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per le sorti del suo contratto e del suo futuro, al momento prossimo alla scadenza, come riporta questa mattina il Corriere dello sport a pag. 11.

DA LUNEDÌ- “Da lunedì-si legge- sono previsti incontri in sede e tra gli appuntamenti confermati c’è anche quello con l’agente di Hakan Calhanoglu“. E ancora: “Il Milan non vorrebbe andare oltre i 4 milioni mentre il giocatore è sceso dalla sua posizione iniziale di 6 milioni”.

FIDUCIA- Tuttavia, come riporta il quotidiano, il clima sembra essere sereno ed orientato verso una soluzione che porti alla firma del rinnovo. Tutto lascia presagire che Hakan rimarrà al Milan con tanto di rinnovo per altri anni ad un ingaggio maggiorato, forse non ciò che si aspetta ma per il momento potrebbe anche bastare, per poi pensare alla lotta scudetto, all’Europa League e alla Coppa Italia, sicuramente non roba da poco.