Rinnovo Calhanoglu, settimana prossima altro incontro fra le parti

La trattativa fra il Milan e Hakan Calhanoglu per il rinnovo di contratto, continuerà settimana prossima. C’è l’ipotesi di un nuovo incontro

Come riferito dai colleghi di Sky, la settimana prossima il Milan incontrerà nuovamente l’entourage di Hakan Calhanoglu per discutere del rinnovo di contratto. Il trequartista turco, in scadenza di contratto fra 6 mesi, continua ad avere delle alte pretese economiche. Le ultime notizie ci dicono che le parti potrebbero accordarsi per un prolungamento sulla base di 4,5 milioni netti all’anno. Nonostante sia seguito da club importanti, sia italiani che esteri, Calhanoglu ha dato la priorità al Milan.

Ancora pochi giorni e poi ne sapremo di più sulla questione rinnovo di contratto del classe 1994.