Calciomercato Milan, la vera alternativa a Jashari è Javi Guerra: contatti riaperti con il Valencia. Ore infuocate. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan è a un punto cruciale per il rafforzamento del proprio centrocampo: la dirigenza rossonera ha posto un ultimatum per la chiusura della trattativa con il Club Brugge per Ardon Jashari. Se non si arriverà a un accordo in tempi brevissimi, il Diavolo virerà con decisione su un’altra pista, come riportato da diverse fonti vicine al club. La volontà è quella di definire al più presto il reparto mediano per permettere al tecnico di lavorare con la rosa al completo.

Jashari, centrocampista svizzero classe 2002, è un profilo che piace molto in Via Aldo Rossi. Le sue qualità, che includono una buona visione di gioco, capacità di recupero palla e abilità nell’impostazione, lo rendono un elemento potenzialmente prezioso per il nuovo Milan. È un giocatore giovane ma con esperienza internazionale, che porterebbe dinamismo e freschezza. Tuttavia, le negoziazioni con il Club Brugge si sono prolungate più del previsto, principalmente a causa di una distanza tra le parti sulla valutazione del cartellino. Il Milan non intende dilungarsi ulteriormente.

La strategia rossonera è chiara: non perdere tempo prezioso. La finestra di mercato estiva è cruciale per costruire una squadra competitiva e ogni tassello deve essere messo al suo posto con la massima celerità. Per questo motivo, l’alternativa è già stata individuata e risponde al nome di Javi Guerra. Il centrocampista spagnolo, classe 2003, in forza al Valencia, è l’opzione secondaria che il Milan è pronto a perseguire nel caso in cui la trattativa per Jashari dovesse definitivamente arenarsi.

Guerra presenta caratteristiche simili a Jashari, con una buona combinazione di doti tecniche e fisiche, e un grande potenziale di crescita. Il suo ingaggio potrebbe rivelarsi più agevole rispetto a quello del talento svizzero, offrendo al Milan una soluzione valida e meno complessa. La palla passa ora al Club Brugge: o si sblocca la situazione Jashari, o il Milan cambierà rapidamente rotta.