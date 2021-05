Calhanoglu, arriva l’offerta oltre Europa: ora la riflessione più complicata per decidere se rimanere o valutare altre proposte

Calhanoglu, arriva l’offerta oltre Europa: ora la riflessione più complicata per decidere se rimanere o valutare altre proposte. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione: “Calha, dal Qatar pronti 32 milioni. Il Milan resta alla finestra”. E ancora: “L’Al-Duhail, ex club di Mandzukic tenta il turco in scadenza”.

L’OFFERTA ROSSONERA- Una situazione che come riporta il quotidiano, al momento non cambia i piani rossoneri. Al momento l’offerta al giocatore è pari a 4 milioni di euro mentre il tempo stringe sempre di più.