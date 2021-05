Calhanoglu in Qatar: come cambiano le dinamiche tra Milan e giocatore

Hakan Calhanoglu ha ricevuto un’offerta ricchissima proveniente dal Qatar: ecco come potrebbero cambiare le dinamiche tra giocatore e Milan

Hakan Calhanoglu ha ricevuto un’offerta monstre dall’Al-Duhail che gli potrebbe fruttare 24 milioni di euro netti in tre anni più altri otto milioni al momento della firma. Una proposta shock che potrebbe cambiare anche le dinamiche tra Milan e agente del giocatore nelle prossime settimane. Calhanoglu e il suo agente nella prossima settimana, infatti, siederanno al tavolo con gli emissari della dirigenza qatariota per discutere i dettagli dell’accordo, una quantità di denaro che il Milan non sarebbe mai in grado di pareggiare.

A questo punto appare chiaro che l’ago della bilancia sarà la volontà del calciatore turco di restare a giocare ad alti livelli o, a 27 anni, decidere di incassare cifre folli in un campionato oggettivamente minore.