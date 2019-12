Caldara: Milan sei pronto a dargli fiducia o serve un rinforzo?

Il centrale è vicino all’esordio, Pioli ha bisogno di certezze

Mattia Caldara dopo un lungo calvario finalmente è tornato a disposizione. Il centrale dovrà fornire delle garanzie sufficienti a non fare intervenire a gennaio la dirigenza sul mercato per trovare un rinforzo a basso prezzo.

Demiral: il nome migliore, il costo è però elevato

Merih Demiral sembra il nome più interessante nella lista. Il centrale però costa davvero parecchio. Il valore del cartellino tocca i 35 milioni per la Juventus, un prezzo di certo esagerato per quello visto in campo fino ad oggi in campionato.