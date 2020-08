Calciopoli: Luciano Moggi lancia accuse pesanti al Milan

L’ex dirigente della Juventus, ha lanciato pesanti accuse al Milan in merito ai noti fatti del 2005 denominati ‘Calciopoli’

Luciano Moggi, storico membro della Triade dirigenziale della Juventus e personaggio principale della vicenda divenuta famosa alle cronache con il nome di ‘Calciopoli’ è tornato a parlare dell’argomento, in particolar modo lanciando pesanti accuse nei confronti del Milan.

In un lunghissimo post su Facebook, intitolato “Le bugie di Carraro su Calciopoli e i designatori”, Moggi accusa oggi il Milan di essere stato in combutta con i vertici arbitrali per alterare le designazioni e, di conseguenza, i risultati delle partite. Specialmente l’arbitro Pierluigi Collina, accusato di allenarsi con una casacca che aveva per sponsor lo stesso del Milan dell’epoca (ovvero la casa automobilistica tedesca Opel, ndr).