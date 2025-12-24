Calciomercato Serie A, la valutazione della rosa: il Milan sul podio, schizza il valore del Como

Calciomercato Serie A – Com’è cambiato il valore delle rose del nostro campionato, dati di Transfermarkt

I nuovi dati sulle valutazioni delle rose del massimo campionato italiano fotografano un momento di transizione. Mentre le corazzate Inter e Juventus registrano flessioni significative nei loro valori complessivi, il Milan emerge come la nota lieta tra le grandi, confermando una crescita costante e consolidando la sua posizione tra le prime tre forze del campionato per valore economico.

I rossoneri volano: la forza del gruppo di Allegri

I rossoneri, sotto la guida tattica di Massimiliano Allegri — il tecnico livornese tornato in panchina per infondere solidità e pragmatismo — hanno visto il valore della propria rosa salire a 485,5 milioni di euro, con un incremento del 3% rispetto alla rilevazione di ottobre. Questo risultato permette al Diavolo di occupare saldamente il terzo gradino del podio.

Tra i protagonisti di questa ascesa spicca Rafael Leão, l’ala sinistra portoghese capace di strappi brucianti e giocate d’autore, che resta il giocatore più prezioso del club con una valutazione di 70 milioni. Fondamentale anche il contributo di Christian Pulisic, l’esterno statunitense diventato un pilastro offensivo dei meneghini, il cui valore si attesta sui 60 milioni.

Inter e Juventus: podio amaro

In vetta alla classifica resta l’Inter, che pur perdendo 24 milioni di valore (scesa a 670,3 milioni), mantiene il primato grazie a campioni come Lautaro Martínez, il capitano argentino e attuale “Re” dei valori di mercato in Serie A con 85 milioni.

Al secondo posto si piazza la Juventus, che tuttavia registra il calo più pesante tra le big: un pesante -53 milioni, che porta il valore della rosa di Luciano Spalletti — l’allenatore toscano noto per il suo calcio propositivo e tecnico — a 551,7 milioni. A brillare tra i bianconeri è solo il giovane Kenan Yıldız, il fantasista turco classe 2005 la cui quotazione è schizzata a 75 milioni.

La sorpresa Como e le altre

L’immagine evidenzia anche la clamorosa crescita del Como, vera rivelazione dell’aggiornamento con un balzo di 39 milioni, trainato dal talento purissimo di Nico Paz. Il trequartista argentino, paragonato per estro e visione ai grandi numeri 10 del passato, ha visto il suo valore raggiungere i 65 milioni, diventando uno dei nomi caldi del mercato internazionale.