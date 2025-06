Calciomercato Milan, Tare prepara il doppio colpo a centrocampo: esperienza e nuovo Reijnders nel mirino

Calciomercato Milan, Igli Tare pronto al doppio colpo a centrocampo: Xhaka vuole i rossoneri, nel mirino c’è anche Javi Guerra

L’estate rossonera si preannuncia caldissima sul fronte calciomercato Milan. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City, che ha già fatto il suo esordio nel Mondiale per Club con la nuova maglia, il Milan è al lavoro per ricostruire il suo centrocampo. La dirigenza di Via Aldo Rossi, con il DS Igli Tare in prima linea, ha un obiettivo chiaro e prioritario: Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen è considerato da Massimiliano Allegri il profilo perfetto per la sua mediana, un giocatore d’esperienza e qualità in grado di dare equilibrio e leadership.

Xhaka spinge per il Milan: volontà chiara e trattativa in corso

Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, la volontà di Granit Xhaka è chiara e decisa: il giocatore vuole il Milan. Nonostante i rossoneri, a differenza del Bayer Leverkusen, non parteciperanno alle coppe europee nella prossima stagione, Xhaka è convinto che sia arrivato il momento giusto per una nuova esperienza. Questa convinzione lo sta portando a spingere con insistenza sul club tedesco per ottenere il via libera al trasferimento.

Dal punto di vista economico, l’ingaggio del classe ’92 rientra pienamente nei parametri finanziari del Milan, un segnale positivo che facilita la trattativa. Il nodo da sciogliere riguarda il costo del cartellino. Il Milan ha presentato un’offerta di 10 milioni di euro, ma il Bayer Leverkusen chiede una cifra maggiore per il centrocampista che a settembre compirà 33 anni. La distanza, seppur presente, non sembra insormontabile e la volontà del giocatore potrebbe rivelarsi un fattore determinante per sbloccare la situazione. La presenza di Igli Tare a Leverkusen nei giorni scorsi per trattare personalmente con lo svizzero conferma l’alto livello di interesse e l’urgenza di chiudere l’affare.

Non solo Xhaka: si cerca un giovane “alla Reijnders” con Javi Guerra nel mirino

Ma Granit Xhaka non sarà l’unico rinforzo per il centrocampo rossonero. Il Milan, infatti, è alla ricerca anche di un giovane talento che possa inserirsi gradualmente e offrire un contributo in termini di dinamismo e capacità di cercare la porta, un po’ come faceva il partente Tijjani Reijnders. L’obiettivo è quello di affiancare all’esperienza di Xhaka la freschezza e le potenzialità di un profilo più giovane.

Il primo nome sulla lista del direttore sportivo Igli Tare è quello di Javi Guerra. Il 22enne centrocampista del Valencia ha attirato l’attenzione della dirigenza milanista grazie alle sue prestazioni. Anche in questo caso, la trattativa si preannuncia complessa dal punto di vista economico: il Valencia valuta il proprio gioiello almeno 25 milioni di euro. Sarà necessario intavolare una negoziazione serrata, ma il Milan è determinato a fare di tutto per portare Javi Guerra alla corte di Massimiliano Allegri. L’estate è ancora lunga e le mosse del Milan sul mercato promettono di tenere i tifosi con il fiato sospeso, tra obiettivi di esperienza e scommesse sul futuro.