Calciomercato Milan, l’obiettivo è chiudere il prima possibile per Xhaka: si pensa ad una contropartita per convincere il Bayer Leverkusen. Le ultime

Il Milan non molla la presa su Granit Xhaka. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero sta intensificando i contatti con il Bayer Leverkusen per cercare di portare il centrocampista svizzero a Milano. Nonostante il sì di massima del giocatore, affascinato dalla possibilità di un’avventura in Serie A e dal progetto Milan, la trattativa con il club tedesco si preannuncia complessa.

Il Bayer Leverkusen, infatti, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di un pilastro del centrocampo come Xhaka, legato da un contratto fino al 2028. La sua leadership, esperienza e qualità lo rendono un elemento fondamentale negli schemi del nuovo tecnico Erik ten Hag. Il Milan, dal canto suo, avrebbe presentato una prima offerta intorno ai 10 milioni di euro, bonus inclusi, ma la valutazione del Bayer sarebbe più alta, aggirandosi sui 20-25 milioni.

Per sbloccare l’impasse, il Milan potrebbe giocarsi una carta a sorpresa: Malick Thiaw. Il difensore tedesco, reduce da una stagione non esaltante, è un profilo che piace al Bayer Leverkusen e potrebbe essere inserito nella trattativa per abbassare le pretese economiche per Xhaka. Non si tratterebbe di uno scambio secco, ma la volontà delle due squadre su Thiaw potrebbe influenzare notevolmente l’esito della negoziazione per il centrocampista svizzero.

I prossimi giorni saranno cruciali. Il direttore sportivo Igli Tare, che conosce bene il calciatore, cercherà di trovare la quadra con i tedeschi per regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo di spessore e personalità per il centrocampo rossonero. L’obiettivo è chiaro: portare a Milano un giocatore in grado di fare la differenza, e Xhaka, insieme a un nome come Modric, rientra perfettamente in questa strategia.