Calciomercato Milan, Xhaka vuole il trasferimento: Tare ha già impostato questa prima offerta. Le ultimissime sui rossoneri

Granit Xhaka e il Milan: un matrimonio che potrebbe concretizzarsi, con il centrocampista svizzero che avrebbe già espresso la sua ferma volontà di vestire la maglia rossonera. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il desiderio del capitano del Bayer Leverkusen di approdare a Milano è forte e rappresenta un fattore chiave nella trattativa che i rossoneri stanno cercando di intavolare.

Xhaka, attualmente pilastro del centrocampo della squadra campione di Germania, vede nel Milan l’opportunità di una nuova stimolante sfida in un campionato di alto livello come la Serie A. La sua esperienza, la sua leadership in campo e la sua capacità di dettare i ritmi e recuperare palloni lo rendono un profilo ideale per il centrocampo che il nuovo tecnico Massimiliano Allegri intende costruire, un reparto che necessita di carisma e qualità.

Dal canto suo, il Milan, seppur conscio del valore del giocatore e della sua importanza per il Bayer Leverkusen, è disposto a mettere sul piatto una cifra ben precisa per assicurarsi le sue prestazioni. La Gazzetta dello Sport riferisce che l’offerta iniziale dei rossoneri si aggirerebbe attorno a poco più di 10 milioni di euro. Una somma che, sebbene considerata dal Milan adeguata per un giocatore di 32 anni con un contratto in scadenza nel 2028, potrebbe non bastare per convincere il club tedesco a privarsi di uno dei suoi leader.

La distanza tra domanda e offerta è il nodo principale da sciogliere. Il Bayer Leverkusen valuta Xhaka di più, forte del suo status di campione e della lunga durata del suo contratto. Tuttavia, la ferma volontà del giocatore di sposare il progetto Milan, unita all’abilità negoziale del direttore sportivo Igli Tare, potrebbe ridurre le pretese del club tedesco. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il forte desiderio di Xhaka di approdare al Milan si tradurrà in un trasferimento effettivo.