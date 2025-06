Xhaka Milan, i rossoneri fissano il budget! Questa l’offerta al Leverkusen per lo svizzero

Xhaka Milan, il club rossonero è pronto a stanziare una cifra di poco superiore ai 10 milioni di euro per il cartellino dello svizzero

Il calciomercato estivo si preannuncia infuocato per il Milan, che sta cercando rinforzi mirati per affrontare al meglio la prossima stagione. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, uno in particolare sembra aver catturato l’attenzione della dirigenza rossonera: quello di Granit Xhaka, il centrocampista svizzero attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una delle voci più autorevoli nel panorama giornalistico sportivo italiano, l’intenzione del club milanese sarebbe quella di presentare un’offerta leggermente superiore ai 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Questa cifra, sebbene non astronomica nel calcio moderno, riflette una strategia ben precisa da parte del calciomercato Milan. Non si tratta di una spesa folle, ma di un investimento mirato su un giocatore di esperienza internazionale, con un curriculum di tutto rispetto e una conoscenza approfondita del calcio d’élite. Xhaka, infatti, ha militato per anni nell’Arsenal, in Premier League, prima di fare ritorno in Bundesliga, dove ha dimostrato ancora una volta le sue qualità di leadership e visione di gioco. La sua capacità di dettare i tempi, la sua fisicità e il suo tiro potente da fuori area lo rendono un profilo estremamente interessante per la mediana rossonera.

La scelta di puntare su Xhaka, a un costo contenuto ma significativo, suggerisce una volontà da parte del Milan di rinforzare il centrocampo con un elemento che possa garantire sia qualità che quantità. La sua presenza potrebbe apportare quella solidità e quel carattere che a volte sono mancati in alcuni frangenti della scorsa stagione. Il suo arrivo andrebbe a completare un reparto che, sebbene già dotato di elementi di valore, potrebbe trarre grande giovamento dall’esperienza e dalla personalità del centrocampista svizzero. La cifra indicata da La Gazzetta dello Sport, poco più di 10 milioni di euro, è un chiaro segnale della volontà del Milan di agire con pragmatismo e oculatezza finanziaria, senza rinunciare però a giocatori di alto profilo.

Naturalmente, il mercato è sempre imprevedibile e le trattative possono riservare sorprese. Tuttavia, l’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport rappresenta un segnale forte delle intenzioni del Milan. Il club rossonero, con Paolo Maldini e Frederic Massara in prima linea per il mercato, sta lavorando per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti. L’acquisizione di un giocatore come Xhaka, con le sue caratteristiche tecniche e la sua mentalità vincente, potrebbe essere un passo fondamentale in questa direzione. I tifosi milanisti sono in attesa di sviluppi, sperando che questa voce di mercato si trasformi presto in una notizia ufficiale, portando a Milanello un altro pezzo da novanta per il centrocampo. La determinazione del Milan nel voler chiudere l’affare per una cifra vicina ai 10 milioni di euro evidenzia la convinzione nelle qualità del giocatore e nel suo potenziale impatto sulla squadra. Sarà interessante vedere come si evolveranno le prossime settimane e se il Bayer Leverkusen si mostrerà propenso ad accettare l’offerta rossonera per il suo prezioso centrocampista.