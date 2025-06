Xhaka Milan, Tare pronto a chiudere! Strategia definita e Bayer Leverkusen all’angolo. Ultime

Xhaka Milan, Igli Tare pronto a chiudere col Bayer Leverkusen per il centrocampista svizzero: strategia definita

Il mercato rossonero si accende con una nuova e intrigante pista che potrebbe portare a Milanello un centrocampista di grande esperienza e carisma: Granit Xhaka. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo nei prossimi giorni per cercare di chiudere un accordo con il giocatore svizzero. L’obiettivo primario è convincere Xhaka della bontà del progetto rossonero e renderlo un “alleato” chiave per il futuro della squadra.

Tuttavia, l’operazione si preannuncia complessa e articolata, non tanto per la volontà del giocatore, quanto per la ferma posizione del Bayer Leverkusen. Il club tedesco, infatti, sta “facendo filtrare” la propria intenzione di trattenere il proprio capitano e leader indiscusso, rendendo la strada per il Milan tutt’altro che in discesa. Questo è il vero nodo da sciogliere per la dirigenza rossonera: come arrivare a una “rottura” tra Xhaka e il Bayer Leverkusen che permetta il trasferimento?

Granit Xhaka, con la sua vasta esperienza internazionale maturata tra Arsenal e, più recentemente, Bayer Leverkusen, rappresenta un profilo ideale per rinforzare il centrocampo del Milan. La sua visione di gioco, la capacità di impostare l’azione e la fisicità lo renderebbero un elemento prezioso per Mister Fonseca, offrendo soluzioni tattiche diversificate e un punto di riferimento per i compagni più giovani. La sua leadership, inoltre, sarebbe un valore aggiunto in un gruppo che mira a consolidarsi ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La strategia del Milan, come sottolineato da Fabrizio Romano, sembra essere quella di lavorare prima sul giocatore, convincendolo della grande opportunità che rappresenterebbe un trasferimento in Serie A con una maglia così prestigiosa come quella rossonera. Una volta ottenuto il “sì” di Xhaka, si potrà poi passare alla fase più delicata: quella della trattativa con il Bayer Leverkusen. Sarà fondamentale trovare la giusta chiave di volta, magari attraverso una significativa offerta economica o l’inserimento di clausole vantaggiose, per convincere il club tedesco a privarsi di un elemento così importante.

I prossimi giorni saranno quindi decisivi per capire le reali possibilità di vedere Granit Xhaka vestire la maglia rossonera. Il Milan è determinato a provarci, consapevole delle difficoltà insite in un’operazione di questo calibro, ma altrettanto convinto del valore che Xhaka potrebbe portare alla causa. La volontà del giocatore, unita alla perseveranza del Milan, potrebbe essere la chiave di volta per sbloccare una situazione che, al momento, vede il Bayer Leverkusen irremovibile. Il mercato è fatto di equilibri delicati e la capacità di “rendere Xhaka un proprio alleato”, come suggerito da Fabrizio Romano, sarà il primo passo fondamentale per il successo di questa complessa trattativa.