Calciomercato Milan, Tare entra in azione! Settimana decisiva, questi i contorni dell’operazione col Leverkusen

Calciomercato Milan, settimana decisiva per il possibile arrivo di Xhaka in rossonero: Tare accelera col Bayer Leverkusen

Il calciomercato Milan è pronto a sferrare l’assalto decisivo per Granit Xhaka, centrocampista del Bayer Leverkusen che, secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, è diventato il principale obiettivo per rinforzare il reparto mediano rossonero. Massimiliano Allegri, tecnico che il Milan sta cercando di portare sulla propria panchina, vede nello svizzero il profilo ideale per aggiungere esperienza, personalità e leadership al centrocampo.

Nelle ultime ore si è registrata un’importante apertura da parte del giocatore stesso, che avrebbe espresso la volontà di trasferirsi a Milanello e di provare una nuova esperienza in un altro campionato. Questa disponibilità di Xhaka rappresenta un elemento chiave e un incoraggiamento significativo per il club di Via Aldo Rossi, che ora dovrà concentrarsi sull’aspetto più delicato della trattativa: convincere il Bayer Leverkusen a cederlo.

L’impresa non si prospetta facile. Il ds milanista Igli Tare avrà, con ogni probabilità, un primo contatto approfondito con la dirigenza del Bayer Leverkusen questa settimana, proprio per cercare di accelerare i tempi e capire la fattibilità dell’operazione. L’obiettivo del Milan è quello di investire poco più di 10 milioni di euro per un giocatore che, pur essendo un cardine della sua squadra, ha pur sempre 32 anni.

Tuttavia, il club tedesco non si trova in una posizione di necessità economica che lo spinga a vendere. Il Bayer Leverkusen, infatti, ha un contratto con Xhaka fino al 2028 e, nelle ultime settimane, ha già incassato (o è in procinto di incassare) parecchi milioni di euro dalla cessione di altri pezzi pregiati come Tah, Frimpong e, soprattutto, Wirtz. Questa solidità finanziaria rende la loro posizione al tavolo delle trattative decisamente forte.

La speranza del Milan, e del Diavolo come ama chiamarlo la stampa, è che il Bayer decida di accontentare la volontà del centrocampista svizzero, che non ha fatto mistero del suo desiderio di cambiare aria. Un fattore importante che potrebbe giocare a favore dei rossoneri è la presenza, nella rosa del Milan, di un difensore che interessa molto al club di Leverkusen: Malick Thiaw. Il Milan valuta Thiaw almeno 25 milioni di euro, e un’operazione che si sviluppasse su un doppio binario, magari con un conguaglio economico a favore del Milan, potrebbe essere una soluzione che accontenterebbe entrambe le parti.

Xhaka è attualmente in vacanza, in attesa di conoscere il suo futuro. La sua apertura al Milan è stata un segnale importante, ma ora tocca ai rossoneri fare il massimo per convincere il Bayer a privarsi di un altro dei suoi titolari inamovibili, dopo averne già persi altri tre. Il Milan è però deciso a provarci in ogni modo, perché l’obiettivo è chiaro: portare a centrocampo leader di spessore. Per questo motivo, dopo il sogno Luka Modric, ora il Milan punta con decisione su Granit Xhaka per dare al proprio reparto mediano la personalità e l’esperienza necessarie per tornare ai vertici.