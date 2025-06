Calciomercato Milan, Xhaka apre al trasferimento! Tare ha già in mente questa mossa per accontentare Allegri. Le ultimissime sui rossoneri

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti e, secondo quanto riportato da Nico Schira, uno dei nomi caldi per il centrocampo del Milan è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, attualmente al Bayer Leverkusen, avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento a Milano, un’indiscrezione che accende l’entusiasmo della tifoseria rossonera e della dirigenza.

Xhaka, classe 1992, rappresenta un profilo di grande esperienza e leadership, caratteristiche molto apprezzate dal Milan e in particolare da Massimiliano Allegri e Igli Tare. La sua capacità di dettare i ritmi di gioco, la sua visione e la sua grinta farebbero di lui un elemento fondamentale per il nuovo centrocampo rossonero, che cerca proprio un leader in grado di dare equilibrio e personalità. Dopo l’ottima stagione disputata con il Bayer Leverkusen, culminata con la vittoria della Bundesliga, Xhaka potrebbe essere tentato da una nuova sfida in un campionato di alto livello come la Serie A e in un club prestigioso come il Milan.

Nonostante sia sotto contratto con il club tedesco fino al 2028, la sua volontà di intraprendere una nuova esperienza potrebbe facilitare la trattativa. Il Milan, dal canto suo, sta studiando la fattibilità dell’operazione. La valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 12-15 milioni di euro, una cifra considerata accessibile per un giocatore del suo calibro e con la sua esperienza. Anche l’ingaggio di Xhaka, stimato intorno ai 3,5 milioni di euro a stagione, rientrerebbe nei parametri salariali rossoneri, rendendo l’affare economicamente sostenibile.

L’apertura di Xhaka al Milan è un segnale importante e potrebbe spingere la dirigenza a intensificare i contatti con il Bayer Leverkusen. La possibilità di avere un giocatore con le sue qualità e il suo carisma, unito a un costo contenuto, rende Granit Xhaka un obiettivo concreto e molto interessante per il Milan che verrà.