Vlahovic Milan: summit con la Juve, bianconeri in pole ma...

Settimana decisiva per il futuro di Vlahovic: incontro tra juve e entourage, i bianconeri sono in pole, milan alla finestra

La settimana appena passata potrebbe essere stata molto importante per il futuro di Dusan Vlahovic, centravanti serbo della Fiorentina, al centro di un intrigo internazionale dopo il mancato rinnovo con i viola. Come riportato da Tuttomercatoweb.com Se la situazione è ben spiegata con le parole dei procuratori negli scorsi giorni, dall’altro lato c’è una situazione di fermento anche in queste ore. La Juventus ha incontrato l’entourage del calciatore e non è la prima volta, anche se non ci sono ancora accordi fra le parti.

POSSIBILITÁ MILAN

E il Milan? È una possibilità concreta, visto che di fatto non c’è un centravanti che possa avere una progettualità per la squadra di Pioli. Ibrahimovic ha 40 anni, Giroud ha appena compiuto i 35, Rebic e Leao danno il meglio da esterni.

IRROMPE IL BARCELLONA

Occhio però che secondo quanto riportato da un giornalista spagnolo vicino al Barcellona, il club catalano avrebbe come prima opzione per l’attacco Erling Haaland, e come seconda scelta ci sarebbe proprio Dusan Vlahovic. Il mercato è in fermento. Per il serbo sarà una lunga annata.