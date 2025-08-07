Calciomercato Milan, Vlahovic nome caldissimo! Scende in campo Allegri, contatti frequenti e un paio di nodi da sciogliere

Calciomercato Milan, il nome caldissimo per l’attacco resta sempre Dusan Vlahovic: contatti frequenti tra il serbo e Allegri

Il mercato del calcio è in fermento e, come riportato da Luca Cohen, il calciomercato Milan sta intensificando i contatti con gli intermediari di Dusan Vlahovic. Questa mossa, che ha del clamoroso, segnala un forte interesse da parte dei rossoneri per l’attaccante serbo, attualmente in forza alla Juventus. L’obiettivo primario del Milan, sotto la guida del neo-direttore sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, è quello di sondare in modo concreto le richieste d’ingaggio del giocatore e, soprattutto, valutare le possibili soluzioni per intavolare una trattativa con la Juventus, un avversario storico e agguerrito sul fronte del mercato.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan ha già iniziato a lasciare il segno. La sua reputazione di manager astuto e capace di fiutare talenti, unita alla sua esperienza nel trattare con club di alto livello, lo rende la figura ideale per affrontare una negoziazione complessa come quella che porterebbe Vlahovic a Milano. La strategia del Milan sembra chiara: rafforzare il reparto offensivo con un centravanti di alto profilo, capace di garantire un elevato numero di gol e di elevare la qualità complessiva della squadra.

Un elemento di particolare interesse, evidenziato sempre da Luca Cohen, sono i contatti frequenti tra Massimiliano Allegri e Dusan Vlahovic. Questa connessione diretta tra il nuovo allenatore del Milan e il potenziale acquisto è un fattore che potrebbe giocare un ruolo decisivo nella trattativa. Allegri, che ha già allenato Vlahovic alla Juventus, conosce a fondo le qualità e il potenziale del giocatore. La sua capacità di convincere l’attaccante a sposare il progetto Milan potrebbe essere la chiave per superare le resistenze e le complessità legate a un trasferimento così importante. La presenza di un tecnico che gode della stima e della fiducia del calciatore è un vantaggio non indifferente in dinamiche di mercato di questo tipo.

Il Milan è consapevole che l’operazione Vlahovic non sarà semplice né economica. La Juventus valuta il suo attaccante a cifre considerevoli e le richieste d’ingaggio del giocatore saranno sicuramente elevate. Tuttavia, la determinazione del Milan nel perseguire questo obiettivo è un segnale forte delle ambizioni del club. Si cercano soluzioni creative e sostenibili per la trattativa, che potrebbero includere formule complesse come prestiti con obbligo di riscatto, scambi di giocatori o pagamenti dilazionati. La priorità è trovare un terreno comune che soddisfi tutte le parti in causa, garantendo al contempo la solidità finanziaria del club rossonero.

L’inserimento di Vlahovic nell’organico rossonero rappresenterebbe un passo fondamentale per il Milan nel tentativo di competere ai massimi livelli, sia in Serie A che in Champions League. La sua capacità di finalizzazione, la sua presenza fisica in area di rigore e la sua giovane età lo rendono un investimento per il presente e per il futuro. I tifosi rossoneri sono in trepidante attesa di capire se i contatti di questi giorni si trasformeranno in una realtà concreta, portando uno dei centravanti più prolifici del panorama europeo a vestire la gloriosa maglia del Milan. La coppia Tare-Allegri è al lavoro per un colpo che potrebbe cambiare le sorti della prossima stagione.