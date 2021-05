Calciomercato Milan, tre difensori ritornano dal prestito

Il Milan si appresta a riaccogliere tre difensori in prestito in questa stagione. Il punto sul rientro dei tre rossoneri

Il Milan si appresta a riaccogliere tre difensori in prestito in questa stagione. Si tratta di Mattia Caldara, Andrea Conti e Diego Laxalt che verosimilmente il 30 giugno andranno ad occupare le caselle lasciate libere da Tomori e Diogo Dalot.

In caso di mancata qualificazione in Champions League, i tre rossoneri potrebbero anche rimanere in rosa. Ancora in bilico la situazione per quanto riguarda Tomori.