Tomori, il suo futuro dipenderà da Atalanta-Milan: ecco perché

Il futuro di Fikayo Tomori dipenderà dal match di domenica prossima tra Atalanta e Milan: il suo riscatto è legato all’obiettivo Champions

Tomori è stata forse la principale rivelazione di questa seconda parte di stagione del Milan, tuttavia il suo futuro – come quello dei rossoneri – resta incerto. Con un diritto di riscatto da 28 milioni di euro i rossoneri avrebbero subordinato all’accesso in Champions League l’offerta da presentare al Chelsea per l’acquisto a titolo definitivo del difensore inglese.

Proprio per questo motivo la sfida di domenica tra Atalanta e Milan al Gewiss Stadium rappresenterà lo spartiacque per il destino di tanti rossoneri, Tomori è uno di loro.