Calciomercato Milan: tre diciottenni per il futuro. Il punto della situazione

Calciomercato Milan: i rossoneri continuano nel loro lavoro di scouting, individuando giovani promesse per il futuro. Ecco i tre nomi sondati

Tante notizie in arrivo sul Calciomercato Milan in questi giorni. Oltre ai nomi affermati, però, i rossoneri stanno guardando al futuro anche grazie al lavoro dell’area scouting che sta cercando di piazzare dei colpi in prospettiva per il diavolo che verrà.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il Milan in realtà ha già piazzato il primo colpo della sessione invernale. Si tratta di Bob Murphy, attaccante classe 2003, prelevato dal Borgosesia per una cifra che si aggira intorno ai 100 mila euro. Il giocatore rinforzerà la Primavera di Giunti.

Gli altri due nomi sul taccuino, invece, sono quelli di Mohamed-Ali Cho e Alberto Moleiro. Il primo è un classe 2004, punta dell’Angers che viene valutata dieci milioni di euro: per lui già 13 presenze in Ligue 1 e due gol. Mentre il secondo ha diciotto anni e gioca al Las Palmas, dove nella seconda divisione spagnola ha già segnato un gol e fatto un assist in dodici apparizioni. Su di lui ci sono anche Real Madrid e Barcellona. Clausola rescissoria di 10 milioni di euro: il Milan vorrebbe anticipare la concorrenza.