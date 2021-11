Milan Primavera, presto volti nuovi: arrivano Omoregbe e Hugo Cuenca

Il Milan Primavera cerca di uscire da una situazione difficile affidandosi al calciomercato. Presto arriveranno volti nuovi al Vismara

Il Milan Primavera si affida al calciomercato. Negli ultimi giorni sono stati molti i rumours di giocatori vicini al rinforzare la squadra di Giunti. Di sicuro la prossima sessione di mercato sarà importante per cercare di svoltare una stagione fin qui deludente, che vede i rossoneri in piena zona retrocessione. In questo senso la società si sta certamente muovendo.

In questa settimana è stato chiuso il colpo Bobby Murphy Omoregbe. Si tratta di un attaccante classe ’04 proveniente dal Borgosesia, club di Serie D in cui ha realizzato 4 gol e 2 assist. Si è messo in mostra per le sue qualità atletiche unite ad una buona tecnica nell’1 Vs 1. Interessante anche il suo aspetto mentale, in particolare il suo saper stare con la testa sulle spalle. In una delle ultime partite con i dilettanti, quando gli è stato fatto sapere dei tanti osservatori su di lui, ha dichiarato: «Non penso agli osservatori, voglio fare bene qui ed aiutare la squadra». Dichiarazioni mature, che certamente hanno convinto il mondo rossonero a puntarci.

Altro nuovo arrivo sarà Hugo Cuenca. Il centrocampista classe ’05 non è una novità, l’accordo con i paraguaiani del Deportivo Capiatà era già stato formalizzato in estate per circa 500mila euro. C’è stato bisogno di attendere il mercato invernale per questioni burocratiche relative al tesseramento, pratiche che in queste ore la dirigenza rossonera sta ultimando per depositare il contratto del giovane talento sudamericano. È un sottoetà che probabilmente verrà testato con l’Under 18 prima del salto in Primavera, ma le premesse su di lui sembrano essere davvero ottime.

Non finisce qui, perchè come detto il club rossonero è molto attivo all’estero per rinforzare il proprio vivaio. Altro classe ’05 attenzionato dallo scouting è Dzenan Pejcinovic, attaccante classe ’05 dell’Augsburg. Rappresenterebbe un colpo di ampie prospettive e soprattutto a costo zero, dato che si svincolerà il prossimo giugno. Daniele Longo riporta anche di un’interesse per il giovane Alberto Moleiro, centrocampista del 2003 in forza al Las Palmas. Un giovane su cui in Spagna credono tantissimo, tanto che su di lui pende una clausola da 10 milioni di euro (che sale a 30 in caso di promozione in Liga).