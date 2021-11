Calciomercato Milan, rinforzo per la Primavera: arriva dalla Serie D

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno chiuso per Bobby Omoregbe, giovane attaccante classe ’03 proveniente dal Borgosesia

Prosegue la linea verde del calciomercato del Milan. I rossoneri pescano ancora un giovane talento, questa volta dalla Serie D. Dal Borgosesia arriva infatti l’attaccante classe ’03 Bobby Murphy Omoregbe. Il giocatore rinforzerà la Primavera di Giunti a gennaio.

Come riportato da Nicolò Schira, i rossoneri pagheranno 100mila euro per il cartellino, per il ragazzo contratto di 3 anni.