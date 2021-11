Calciomercato Milan, gli occhi di Maldini su Alberto Moleiro: i dettagli

Calciomercato Milan, Maldini è fortemente interessato ad Alberto Moleiro, gioiellino del Las Palmas: le novità sulla clausola rescissoria

Non si ferma l’opera do scouting della dirigenza del Milan. Come riportato da calciomercato.com, i rossoneri sarebbero fortemente interessati ad Alberto Moleiro, gioiellini di 18 anni del Las Palmas. In questa stagione in dodici partite ha già segnato un goal e fornito un assist, può giocare sia come trequartista che come attaccante esterno.

La concorrenza è tanta (su di lui ci sono anche Barcellona e Real Madrid) ma il Milan potrebbe anticipare la concorrenza pagando la clausola rescissoria da dieci milioni di euro che diventerebbero trenta in caso di ritorno in Liga del Las Palmas. La pista è sicuramente da monitorate.