Calciomercato Milan: Cho seguito con attenzione. Il punto

Calciomercato Milan: Mohamed-Ali Cho è il nuovo nome che intriga i rossoneri. Ecco la situazione relativa alla punta classe 2004 dell’Angers

Si avvicina gennaio e con esso le voci del Calciomercato Milan. I rossoneri, grazie al duro e costante lavoro di Moncada, continuano a guardare i talenti in Francia, terra di potenziali campioni, che piaccia o no.

Il nome nuovo in questi giorni è Mohamed Ali Cho, attaccante classe 2004 che milita nell’Angers e che ha già fatto due gol in tredici presenze in Ligue 1. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, i rossoneri lo stanno monitorando con molta attenzione, ma su di lui ci sarebbero anche Inter e Juventus. Il talentino sarebbe un altro colpo in linea con le direttive della proprietà, ovvero di creare il giusto mix tra esperti e promesse.