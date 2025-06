Calciomercato Milan, le grandi cessioni non sembrano aver fine: Tare e Allegri hanno resto questi due giocatori cedibili. Le ultimissime notizie

Il Milan si trova di fronte a scelte importanti per finanziare il suo calciomercato estivo e, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, una delle soluzioni per reperire fondi potrebbe essere la cessione di uno tra Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Addirittura, non è da escludere che possano partire entrambi, in un’ottica di profonda ristrutturazione del reparto difensivo.

Fikayo Tomori, arrivato al Milan nel 2021, è stato un pilastro della difesa rossonera, contribuendo in modo significativo alla vittoria dello Scudetto. Tuttavia, le sue ultime stagioni sono state caratterizzate da qualche infortunio e da prestazioni altalenanti. Il suo valore di mercato si aggira attualmente tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che, sebbene inferiore ai picchi del passato, potrebbe comunque generare una plusvalenza importante per il club. La Juventus aveva già sondato il terreno per Tomori in passato, ma il Milan preferirebbe una cessione all’estero, in particolare in Premier League, dove il difensore inglese ha diversi estimatori.

Anche Malick Thiaw, arrivato nell’estate del 2022, ha mostrato un grande potenziale e ha avuto periodi di prestazioni di alto livello. Il suo valore di mercato è stimato intorno ai 18-25 milioni di euro. Anche per lui, un’eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza, dato il costo iniziale del suo acquisto. Club tedeschi e inglesi avrebbero mostrato interesse per il giovane difensore.

La potenziale partenza di uno o entrambi i centrali aprirebbe nuove possibilità economiche per il Milan, permettendo al club di investire in altri ruoli chiave, come l’attacco o il centrocampo, e magari dare il via a trattative finora complesse per via dei costi. La decisione finale dipenderà dalle offerte che arriveranno e dalla volontà dei giocatori, oltre che dalle strategie del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, che avrà voce in capitolo nella definizione della rosa. Gabbia e Pavlovic, invece, sembrano destinati a rimanere parte integrante del progetto.